Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В честь Оскара Пиастри назвали новый вид ископаемой осы

В честь Оскара Пиастри назвали новый вид ископаемой осы
Комментарии

В честь пилота «Макларена» Оскара Пиастри учёные назвали новый вид ископаемой осы, обнаруженной в янтаре мелового периода.

Виду присвоили официальное латинское название — Gwesped piastrii. Как отмечается в научном описании, оно было выбрано в честь достижений австралийца в Формуле-1. Кроме того, авторы исследования признались, что цвет янтаря напомнил им фирменный оранжевый цвет команды «Макларен».

Фото: www.sciencedirect.com

Окаменелость была найдена в северной части Мьянмы. Образец хранится в Нанкинском институте геологии и палеонтологии Китайской академии наук. Сообщается, что длина ископаемого насекомого составляет около 2,3 мм, а возраст находки относится к среднему меловому периоду.

Материалы по теме
Андреа Стелла отреагировал на слухи о возможном переходе Оскара Пиастри в «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android