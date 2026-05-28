Ферстаппен — о ГП Канады: моя первая гонка, в которой не случилось ничего сумасшедшего

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен признался, что получил большое удовольствие от борьбы по ходу Гран-при Канады, отметив, что впервые за долгое время для него гонка прошла спокойно и без серьёзных проблем.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Да, было очень круто. Мне это очень понравилось. Думаю, когда на этой трассе держишься в пределах секунды, ситуация с энергией здесь очень тяжёлая, если находишься в этой секунде, тебе разрешено тратить чуть больше энергии. Поэтому на прямых, конечно, получаешь немного больше скорости, а на этой трассе это действительно очень эффективно.

На последних кругах пытался отыграться, но в целом всё было хорошо. Мы атаковали на пределе, для меня это было просто очень приятно. Думаю, это вообще моя первая гонка, где всё прошло нормально и не случилось ничего сумасшедшего, так что это тоже приятно», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

