Шумахер: Расселлу, вероятно, придётся смириться с ролью второго номера в «Мерседесе»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что Джорджу Расселлу в будущем, возможно, придётся принять статус второго пилота в «Мерседесе» на фоне стремительного прогресса Андреа Кими Антонелли.

«Потенциал у Джорджа определённо есть. Просто, на мой взгляд, ему, вероятно, придётся смириться с тем, что в долгосрочной перспективе он станет вторым номером в команде, если Кими продолжит в том же духе. Это тоже нужно признать. Сейчас Кими проводит только второй сезон, он великолепно прогрессирует и ещё продолжит прибавлять», — приводит слова Шумахера издание GPblog.

В последних четырёх гонках победу одержал Антонелли. На Гран-при Канады Расселл стартовал с поул-позиции и боролся за верхнюю ступеньку подиума, однако сошёл с дистанции из-за технических неполадок.