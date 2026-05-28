«Нет причин сильно воодушевляться». Мекис оценил обновления после подиума на ГП Канады

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис оценил эффективность обновлений команды, заявив, что болиду удалось приблизиться к лидерам по сравнению с этапом в Майами.

«Если смотреть в целом, как минимум мы подтвердили прогресс, которого добились в Майами. Более того, мы сделали даже чуть больше по сравнению с шагом вперёд в Майами, поскольку сумели немного сократить отставание от лидеров.

Если посмотреть на квалификацию, отставание составляло 0,3 секунды, но в воскресенье мы были ближе, чем те 0,5 секунды дефицита, которые у нас были в Майами. В Майами мы финишировали в 40 секундах от победы. Здесь всё было уже немного ближе.

Наверное, нет причин слишком сильно воодушевляться, потому что свою роль может играть, специфика трассы — некоторые особенности машины на определённых конфигурациях автодрома могут быть менее заметны. Но как минимум мы снова подтвердили уровень Майами, а ребята сумели найти ещё кое-что дополнительно», — приводит слова Мекиса издание Motorsport Week.