Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Нет причин сильно воодушевляться». Мекис оценил обновления после подиума на ГП Канады

«Нет причин сильно воодушевляться». Мекис оценил обновления после подиума на ГП Канады
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис оценил эффективность обновлений команды, заявив, что болиду удалось приблизиться к лидерам по сравнению с этапом в Майами.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Если смотреть в целом, как минимум мы подтвердили прогресс, которого добились в Майами. Более того, мы сделали даже чуть больше по сравнению с шагом вперёд в Майами, поскольку сумели немного сократить отставание от лидеров.

Если посмотреть на квалификацию, отставание составляло 0,3 секунды, но в воскресенье мы были ближе, чем те 0,5 секунды дефицита, которые у нас были в Майами. В Майами мы финишировали в 40 секундах от победы. Здесь всё было уже немного ближе.

Наверное, нет причин слишком сильно воодушевляться, потому что свою роль может играть, специфика трассы — некоторые особенности машины на определённых конфигурациях автодрома могут быть менее заметны. Но как минимум мы снова подтвердили уровень Майами, а ребята сумели найти ещё кое-что дополнительно», — приводит слова Мекиса издание Motorsport Week.

Материалы по теме
Грубейшая ошибка «Макларена» и первый подиум Ферстаппена. Каким был Гран-при Канады
Live
Грубейшая ошибка «Макларена» и первый подиум Ферстаппена. Каким был Гран-при Канады
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android