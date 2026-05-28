Марк Маркес появился в паддоке MotoGP в фиксаторе для стопы после операции

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес появился на медиадне Гран-при Италии в Муджелло с фиксатором для правой стопы после двух операций.

Испанский гонщик перенёс операцию после падения на этапе в Ле-Мане 10 мая. В результате аварии Маркес сломал пятую плюсневую кость правой стопы. Также во время операции ему удалили сместившийся винт в плече, который давил на нерв. Сообщалось, что в четверг он пройдёт итоговую медицинскую оценку непосредственно на трассе, чтобы получить допуск к гонке на Гран-при Италии.

В личном зачёте испанец находится на девятом месте с 57 очками. На последнем этапе перелом ключицы получил брат Марка Алекс Маркес.