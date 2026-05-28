«100%». Штайнер уверен, что Расселл и Антонелли столкнутся в этом сезоне

Бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер считает, что пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли неизбежно столкнутся друг с другом по ходу нынешнего сезона Формулы-1.

«100%, столкновение случится. Это обязано случиться. С тем, как они гоняются и как Тото не вмешивается — это точно произойдёт», — сказал Штайнер в эфире подкаста Red Flags.

На Гран-при Канады пилоты «Мерседеса» несколько раз оказывались в плотной борьбе друг с другом по ходу гонки и активно оборонялись, но сумели избежать аварии. Однако на середине дистанции Расселлу пришлось сойти с гонки из-за технической неполадки болида.