«Гуччи» разработает экипировку для механиков и форму пилотов «Альпин» — The Race

Итальянский модный дом «Гуччи» планирует создать гоночные костюмы и одежду для механиков в рамках титульного партнёрства с командой Формулы-1 «Альпин», которое вступит в силу с 2027 года. Об этом сообщает издание The Race.

Помимо одежды, персонал команды на этапах Формулы-1 будет использовать продукцию «Гуччи» в паддоке и во время поездок.

Также будет разработан проект полностью брендированной ливреи болида A527 в чёрно-золотых цветах «Гуччи». При этом розовая ливрея, использовавшаяся после прихода титульного спонсора BWT в 2022 году, исчезнет, но останется немного фирменного синего цвета команды.

Кроме того, «Гуччи» планирует организовывать специальные активности вокруг этапов Формулы-1, а креативный директор бренда будет лично вовлечён в развитие проекта.

