Главная Авто Новости

Второй этап SMP F4 примет трасса Kazan Ring

Второй этап SMP F4 примет трасса Kazan Ring
Второй этап чемпионата России по кольцевым автогонкам SMP Formula 4 пройдёт 13-14 июня на автодроме Kazan Ring. Для многих пилотов предстоящий визит на KazanRing станет первым в жизни, что ещё больше усложнит задачу.

Напомним, сценарий первого этапа стал настоящим триллером. Победителями в четырёх заездах на кольце Moscow Raceway стали четыре разных гонщика, а лидерство по сумме очков захватил пятый — Владимир Верхоланцев.

Фото: Пресс-служба SMP F4

«Первый этап нового сезона задал очень высокую планку. Теперь нам предстоит сделать так, чтобы все последующие прошли как минимум на том же уровне. Трасса в Казани позволяет пилотам демонстрировать своё мастерство, а болельщикам здесь просто некогда скучать. Так что ждём всех в гости 13-14 июня и обещаем, что Формула-4 вновь подарит всем яркое шоу и яркие эмоции», – сказал промоутер SMP F4, глава «Академии СМП» Сергей Сироткин.

Гостей этапа как всегда ждёт интересная и разнообразная программа, включая автограф-сессии, прогулки по стартовой решётке и паддоку, возможность отдохнуть в клубном кафе и пополнить свою коллекцию гоночной атрибутики.

