Льюис Хэмилтон назвал фактор, который позволил бы «Феррари» бороться с «Мерседесом»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон после Гран-при Канады, где он финишировал вторым, заявил, что «Феррари» не хватает мощности, чтобы на равных бороться с «Мерседесом».

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Если бы не недостаток мощности, мы бы вполне могли бороться с этими ребятам [«Мерседесом»]. Но, к сожалению, сегодня ситуация обстоит иначе. В моменте я думаю: «Мне нужно больше мощности», потому что я могу держаться или даже догонять их в поворотах, но педаль уже некуда жать. Ты видишь, как они просто уезжают на прямой, догоняешь их на торможении, а они снова уезжают. Это очень тяжело. Даже когда включаешь режим обгона, подбираясь в пределы секунды, они всё равно отрываются. Вот сколько у них мощи, а мы серьёзно отстаём. Но я очень надеюсь, что новое правило [AUDO] позволит нам попытаться улучшить и найти скорость, чтобы вернуться в борьбу с ними», — приводит слова Хэмилтона издание RaceFans.

