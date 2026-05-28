Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Альпин» не спешит с составом на 2027 год из-за ситуации вокруг «Мерседеса» — Бриаторе

«Альпин» не спешит с составом на 2027 год из-за ситуации вокруг «Мерседеса» — Бриаторе
Комментарии

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе заявил, что команда не будет торопиться с определением пилотов на сезон-2027, пока не прояснится ситуация в «Мерседесе».

«Мы не знаем, что будет с «Мерседесом». Мы не знаем, возьмет ли «Мерседес» Макса [Ферстаппена] или как там будет. Так что давайте сначала посмотрим, что у нас есть в команде, прежде чем принимать дальнейшие решения», — приводит слова Бриаторе издание The Race.

Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» действует до 2028 года, но содержит пункты о досрочном выходе, привязанные к результатам. Сейчас нидерландец идёт седьмым в чемпионате (43 очка). Пьер Гасли имеет долгосрочный контракт с «Альпин».

Сейчас читают:
Трансферные интриги Формулы-1: почти всё зависит от Ферстаппена
Трансферные интриги Формулы-1: почти всё зависит от Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android