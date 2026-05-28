«Альпин» не спешит с составом на 2027 год из-за ситуации вокруг «Мерседеса» — Бриаторе

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе заявил, что команда не будет торопиться с определением пилотов на сезон-2027, пока не прояснится ситуация в «Мерседесе».

«Мы не знаем, что будет с «Мерседесом». Мы не знаем, возьмет ли «Мерседес» Макса [Ферстаппена] или как там будет. Так что давайте сначала посмотрим, что у нас есть в команде, прежде чем принимать дальнейшие решения», — приводит слова Бриаторе издание The Race.

Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» действует до 2028 года, но содержит пункты о досрочном выходе, привязанные к результатам. Сейчас нидерландец идёт седьмым в чемпионате (43 очка). Пьер Гасли имеет долгосрочный контракт с «Альпин».