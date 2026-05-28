Хэмилтон — о шансах «Феррари» в Монако: мощность не играет решающей роли

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон после Гран-при Канады выразил надежду, что «Феррари» сможет побороться за высокие позиции в Монако, где дефицит мощности будет менее заметен.

«Я имею в виду, что это [Монако] единственная трасса, где мощность не играет решающей роли. Думаю, здесь главное — это динамика машины. Полагаю, что наш болид сможет показать отличный результат.

Я собираюсь сосредоточиться на том, чтобы приехать туда с той же энергией, что и в этот уикенд [в Канаде], и тщательно поработать с инженерами, чтобы с самой первой свободной практики настроить машину оптимальным образом», — приводит слова Хэмилтона издание RaceFans.