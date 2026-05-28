Бриаторе — о Колапинто: в прошлом году он был ещё ребёнком

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о прогрессе аргентинского пилота Франко Колапинто и объяснил, почему продолжает верить в его талант.

«В прошлом году он подвергался всеобщей критике — и [люди спрашивали]: зачем я взял его? Большая ошибка, Колапинто то, Колапинто это. Но я верю, что у Франко есть талант. Мы проводим много времени вместе, и, когда с ним разговариваешь, он кажется гораздо более зрелым. В прошлом году он был ещё ребёнком. На него давило то, что каждую гонку он не знал, останется ли в команде. Теперь он успокоился», — приводит слова Бриаторе издание The Race.