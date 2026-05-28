Журналист PlanetF1 Томас Махер опроверг слухи о замене Боттаса в «Кадиллаке»

Слухи о возможном уходе финского пилота Валттери Боттаса из «Кадиллака» уже после нескольких гонок сезона-2026 не соответствуют действительности. Об этом сообщает авторитетный журналист Томас Махер для издания PlanetF1 со ссылкой на несколько приближённых инсайдеров.

По данным источника, внутри «Кадиллака» считают разговоры о скором расставании с Боттасом «выдумкой», а сам пилот продолжает пользоваться полной поддержкой коллектива. В команде подчёркивают, что «опыт Боттаса играет важную роль в становлении нового проекта».

Спекуляции появились после неудачного для финна Гран-при Канады, где его напарник Серхио Перес выглядел значительно быстрее. На фоне этого появились разговоры, что резервист Колтон Херта может заменить Боттаса уже по ходу сезона.

Однако такой сценарий маловероятен ещё и потому, что у Херты нет суперлицензии ФИА. В случае необходимости «Кадиллак» скорее задействует Гуаньюя Чжоу, который имеет действующую суперлицензию и участвует в тестовой программе команды.

Также сообщается, что и Боттас, и Перес подписали с «Кадиллаком» многолетние соглашения с опциями продления, а не контракты на один сезон.