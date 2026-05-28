40-летний Кэл Кратчлоу заменит Жоанна Зарко на Гран-при Италии MotoGP

Трёхкратный победитель Гран-при MotoGP Кэл Кратчлоу выступит за команду Castrol Honda LCR на Гран-при Италии в Муджелло, где заменит травмированного Жоанна Зарко, сообщает пресс-служба серии.

Кратчлоу выступал за LCR с 2015 по 2020 год, одержал три победы и 12 раз поднимался на подиум. Его первая победа в Брно в 2016 году стала первой в истории LCR и первой победой британского гонщика в MotoGP с 1981 года. Команда поблагодарила 40-летнего британца «за доступность, ответственность и готовность сесть на Honda RC213V, что отражает многолетнюю связь между гонщиком и командой».

Зарко предстоит операция в ближайшие недели после травм, полученных в аварии на Гран-при Каталонии. Гран-при Италии пройдёт с 29 по 31 мая.