Пилот Ф-1 Льюис Хэмилтон назвал тройку величайших игроков в истории Лиги чемпионов

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон в видео пресс-службы команды для социальных сетей поделился своим топ-3 величайших игроков за всю историю Лиги чемпионов.

«Конечно, [Лионель] Месси. Тьерри Анри — он всегда был и остаётся одним из моих любимых игроков. И [Криштиану] Роналду», — сказал Хэмилтон в видео.

В полуфиналах Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 «ПСЖ» прошёл «Баварию» по сумме двух матчей (5:4, 1:1), а «Арсенал» был сильнее «Атлетико» (1:1, 1:0). Финал главного еврокубка состоится в столице Венгрии Будапеште в субботу, 30 мая. Парижане являются действующими чемпионами соревнования.

