Бриаторе: надеюсь, Колапинто будет показывать хорошие результаты, чтобы остаться в команде

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал, что аргентинский пилот Франко Колапинто может сохранить место в команде на следующий сезон.

«Франко… Честно говоря, я считаю, что у него есть талант, чтобы стать одним из лучших гонщиков. В Канаде он проделал отличную работу. В пятницу из-за проблем с аккумулятором пришлось пропустить первую практику. Затем сел за руль, прошёл квалификацию и вошёл в топ-10. Такое случается нечасто.

На данный момент у нас есть [Пьер] Гасли и Колапинто. На 2027 год у нас есть Гасли, потому что мы подписали с ним долгосрочный контракт, а дальше посмотрим. Я надеюсь, что Франко будет показывать очень хорошие результаты до конца сезона, чтобы продолжить [выступать в команде]», — приводит слова Бриаторе издание The Race.