Пиастри — о названной в его честь осе: такого я не ожидал, жужжу от восторга

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри отреагировал в социальной сети на новость, что учёные назвали новый вид ископаемой осы в его честь — Gwesped piastrii.

«Такого я не ожидал», — оставил комментарий Пиастри под постом официального аккаунта Формулы-1, а позже сделал репост, добавив, что «жужжит от восторга».

Ранее палеонтологи присвоили насекомому, найденному в янтаре мелового периода в северной части Мьянмы, официальное латинское название. Цвет янтаря напомнил авторам исследования фирменный оранжевый цвет «Макларена». Длина осы — около 2,3 мм, образец хранится в Нанкинском институте геологии и палеонтологии Китайской академии наук.

