В «Мерседесе» раскрыли причину схода Джорджа Расселла в Канаде

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон раскрыл причину схода Джорджа Расселла на Гран-при Канады.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Это был важный уикенд для нас. Он был ключевым, поскольку именно на нём мы представили наше первое крупное обновление в этом году и рассчитывали на его высокую эффективность. Так и вышло, но этот уикенд, который в остальном был чрезвычайно удачным с точки зрения производительности, омрачило разочарование, которое мы все испытываем из-за того, что подвели Джорджа из-за проблем с надёжностью болида.

Что касается отказа силовой установки, то это был отказ двигателя, вызванный неисправностью аккумулятора, который просто вышел из строя на третьей части дистанции и положил конец гонке Джорджа. По итогам заезда мы видим, что с аккумулятором были серьёзные проблемы. Там были повреждения от перегрева. И в ближайшие дни и недели нам предстоит выяснить, что именно стало причиной этого, и исправить ситуацию», — приводит слова Эллисона пресс-служба команды.

Удар по чемпионским надеждам Расселла! А какое было сражение у «Мерседесов»…
