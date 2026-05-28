В «Мерседесе» раскрыли причину схода Джорджа Расселла в Канаде

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон раскрыл причину схода Джорджа Расселла на Гран-при Канады.

«Это был важный уикенд для нас. Он был ключевым, поскольку именно на нём мы представили наше первое крупное обновление в этом году и рассчитывали на его высокую эффективность. Так и вышло, но этот уикенд, который в остальном был чрезвычайно удачным с точки зрения производительности, омрачило разочарование, которое мы все испытываем из-за того, что подвели Джорджа из-за проблем с надёжностью болида.

Что касается отказа силовой установки, то это был отказ двигателя, вызванный неисправностью аккумулятора, который просто вышел из строя на третьей части дистанции и положил конец гонке Джорджа. По итогам заезда мы видим, что с аккумулятором были серьёзные проблемы. Там были повреждения от перегрева. И в ближайшие дни и недели нам предстоит выяснить, что именно стало причиной этого, и исправить ситуацию», — приводит слова Эллисона пресс-служба команды.