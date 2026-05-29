Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бинотто: мы полагаем, что, возможно, «Ауди» — четвёртая команда по шасси

Бинотто: мы полагаем, что, возможно, «Ауди» — четвёртая команда по шасси
Комментарии

Глава проекта «Ауди» в Формуле-1 Маттиа Бинотто высоко оценил шасси команды в дебютном сезоне.

— А как насчёт машины? Можно ли в этом разговоре выделить именно машину? Как вы оцениваете текущее состояние шасси?
— Думаю, можно, и должен сказать, что я очень доволен шасси. Даже обсуждая это с гонщиками, мы опираемся не только на анализ данных GPS-телеметрии. Во-первых, мы добились хорошей корреляции между аэродинамической трубой и симулятором. Так что с точки зрения инженерной платформы это было самым важным — то, что мы снова сделали шаг вперёд в наших процессах и методологиях. Но я считаю, что наша машина довольно быстра в поворотах. Мы полагаем, что, возможно, мы даже четвёртая команда по шасси, что для бывшей команды «Кик-Заубер» является выдающимся результатом, — сказал Бинотто в подкасте F1 Beyond The Grid.

Сейчас читают:
Маттиа Бинотто — о Максе Ферстаппене: как команда мы ещё не готовы к нему
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android