Бинотто: мы полагаем, что, возможно, «Ауди» — четвёртая команда по шасси

Глава проекта «Ауди» в Формуле-1 Маттиа Бинотто высоко оценил шасси команды в дебютном сезоне.

— А как насчёт машины? Можно ли в этом разговоре выделить именно машину? Как вы оцениваете текущее состояние шасси?

— Думаю, можно, и должен сказать, что я очень доволен шасси. Даже обсуждая это с гонщиками, мы опираемся не только на анализ данных GPS-телеметрии. Во-первых, мы добились хорошей корреляции между аэродинамической трубой и симулятором. Так что с точки зрения инженерной платформы это было самым важным — то, что мы снова сделали шаг вперёд в наших процессах и методологиях. Но я считаю, что наша машина довольно быстра в поворотах. Мы полагаем, что, возможно, мы даже четвёртая команда по шасси, что для бывшей команды «Кик-Заубер» является выдающимся результатом, — сказал Бинотто в подкасте F1 Beyond The Grid.