«Уже водил мой «Форд Фиеста». Ожье — о приглашении Ферстаппена в ралли

Легендарный французский гонщик и девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье прокомментировал своё приглашение четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») в ралли.

«Это была своего рода шутка в социальных сетях, но он, очевидно, любит получать новый опыт и тому подобное. Тем более он уже водил мой старый «Форд Фиеста» один раз в прошлом году, но это было не в лучшем месте — на трассе.

Я сказал ему, что, если ты действительно хочешь [получить удовольствие от такой машины], тебе нужно попробовать её в подходящем месте, потому что автодром не идеален для такой машины. Но я уверен, что такой парень, как он, мог бы заинтересоваться ралли в какой-то момент, так почему бы и нет? Мой ответ был честным: я сказал, что, если он захочет принять участие в тестах, я буду рад его принять», — приводит слова Ожье издание Motorsport.