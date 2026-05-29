Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Уже водил мой «Форд Фиеста». Ожье — о приглашении Ферстаппена в ралли

«Уже водил мой «Форд Фиеста». Ожье — о приглашении Ферстаппена в ралли
Комментарии

Легендарный французский гонщик и девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье прокомментировал своё приглашение четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») в ралли.

«Это была своего рода шутка в социальных сетях, но он, очевидно, любит получать новый опыт и тому подобное. Тем более он уже водил мой старый «Форд Фиеста» один раз в прошлом году, но это было не в лучшем месте — на трассе.

Я сказал ему, что, если ты действительно хочешь [получить удовольствие от такой машины], тебе нужно попробовать её в подходящем месте, потому что автодром не идеален для такой машины. Но я уверен, что такой парень, как он, мог бы заинтересоваться ралли в какой-то момент, так почему бы и нет? Мой ответ был честным: я сказал, что, если он захочет принять участие в тестах, я буду рад его принять», — приводит слова Ожье издание Motorsport.

Материалы по теме
Ферстаппен — о ГП Канады: моя первая гонка, в которой не случилось ничего сумасшедшего
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android