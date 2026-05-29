«Машина не на 100% готова». Валттери Боттас — о темпе «Кадиллака»

36-летний финский гонщик, девятикратный победитель Гран-при Формулы-1 Валттери Боттас, выступающий за команду «Кадиллак», подвёл итоги уикенда в Монреале, Канада, где в основной гонке финишировал 16-м с отставанием в четыре круга.

«У нас было несколько проблем [в Монреале] с настройками, машина была очень разной в каждой сессии, и даже [в гонке] были некоторые вещи, которые мы не могли исправить, так что машина не на 100% готова гоняться. Определённо, она ещё не в том состоянии, чтобы я мог обрести хорошую уверенность в машине, но мы также знаем, что и моя мощность была не на 100%», — приводит слова Боттаса издание RacingNews365.