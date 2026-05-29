Главная Авто Новости

Сайнс — о важности изменений регламента: у команд, которые жалуются, не будет иного выбора
Гонщик команды Формулы-1 «Уильямс» Карлос Сайнс высказался о необходимости изменить технический регламент.

«Есть Комиссия, где команды имеют право голоса, и именно там я призывал ФИА и FOM продавить это решение и оставаться приверженными этому. Потому что, если они скажут, что должно быть именно так, я почти уверен, что у команд, которые жалуются или, возможно, не полностью согласны с ними, не будет иного выбора, кроме как принять это.

Очевидно, все должны согласиться, но в то же время, если это во благо спорта, во благо гонок и шоу, я большой сторонник того, чтобы руководство занимало очень жёсткую позицию и твёрдую линию. Я думаю, есть возможности и пространство для улучшения этого двигателя и этого регламента с помощью того, что предлагается на следующий год.

Я не думаю, что мы можем сделать гораздо больше в этом году, и со своей стороны я решил, возможно, просто перестать жаловаться, потому что ясно, что этот год не идеален и никогда не будет. Но я очень надеюсь на следующий год и на то, насколько много может измениться», — приводит слова Сайнса RacingNews365.

