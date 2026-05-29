В РАФ провели расследование скандального инцидента с машиной безопасности в Формуле-4

Российская автомобильная федерация (РАФ) выпустила заявление в связи со скандальной ситуацией на первом этапе Формулы-4, когда поперёк трассы без объявлений дирекции гонки выехал автомобиль безопасности, создавший опасную ситуацию для пилотов.

«Российская автомобильная федерация провела детальное расследование инцидента с автомобилем безопасности, произошедшего на первом круге четвёртой гонки первого этапа чемпионата России в зачётной группе «Формула-4», проходившей 17 мая совместно с уикендом СМП РСКГ на трассе Moscow Raceway.

РАФ подтверждает факт имевшего место инцидента и отмечает его серьёзность. В ходе расследования Российской автомобильной федерацией были установлены причины и проведён детальный разбор произошедшего.

По итогам расследования были приняты как кадровые, так и организационные меры в отношении участвующих сотрудников и официальных лиц для недопущения повторения подобных ситуаций в будущем. В частности, изменена схема взаимодействия в рамках проведения соревнований, а также принят ряд других важных мер.

За 13 лет проведения кольцевых гонок на высшем уровне данный инцидент, вызванный стечением обстоятельств, носит сугубо исключительный характер. Статистика столь длительного периода подтверждает высокий уровень организации и безопасности соревнований. Российская автомобильная федерация и Комитет кольцевых гонок РАФ отмечают развитие дисциплины кольцевых гонок в России, повышение уровня организации и зрелищности соревнований и стремится обеспечить максимальную безопасность всех участников», — говорится в заявлении федерации в телеграм-канале.