Старт летнего сезона трек-дней на «Сириус Автодроме»

Летний сезон трек-дней на «Сириус Автодроме» стартует уже 6 июня.

Трек-дни позволяют тренироваться на профессиональной лицензированной гоночной трассе не только спортсменам на специально подготовленных машинах, но и любителям на обычных городских авто. Для безопасности и комфорта заезды любителей проходят отдельно от профессиональных спортсменов.

Перед началом трек-сессии водитель проходит административную и медицинскую проверки, изучает во время брифинга правила заезда, а технический комиссар проводит осмотр автомобиля на предмет технической исправности. Водители приезжают за 1 час до времени, указанного в билете, для прохождения регистрации и всех необходимых процедур. К заездам допускаются гражданские легковые автомобили.

Доступ на территорию автодрома для участников возможен и с сопровождающими. Одна трек-сессия длится 15 минут. Необходимо учитывать технические особенности и возможности автомобилей. Дополнительные сессии можно докупить на месте. 6 июня также будут доступны тренировки с инструктором на спорткарах из автопарка автодрома: Toyota GR86, Toyota Supra, а также на новинке автопарка BMW M3.

Следующие трек-дни состоятся 20 июня и 25 июля 2026 г. На канале «Сириус Автодрома» в Дзен выложен специальный репортаж о трек-днях, с которым рекомендуют ознакомиться всем, кто ещё не пробовал свои силы на гоночных трассах.