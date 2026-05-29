Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Старт летнего сезона трек-дней на «Сириус Автодроме»

Старт летнего сезона трек-дней на «Сириус Автодроме»
Комментарии

Летний сезон трек-дней на «Сириус Автодроме» стартует уже 6 июня.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Трек-дни позволяют тренироваться на профессиональной лицензированной гоночной трассе не только спортсменам на специально подготовленных машинах, но и любителям на обычных городских авто. Для безопасности и комфорта заезды любителей проходят отдельно от профессиональных спортсменов.

Перед началом трек-сессии водитель проходит административную и медицинскую проверки, изучает во время брифинга правила заезда, а технический комиссар проводит осмотр автомобиля на предмет технической исправности. Водители приезжают за 1 час до времени, указанного в билете, для прохождения регистрации и всех необходимых процедур. К заездам допускаются гражданские легковые автомобили.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Доступ на территорию автодрома для участников возможен и с сопровождающими. Одна трек-сессия длится 15 минут. Необходимо учитывать технические особенности и возможности автомобилей. Дополнительные сессии можно докупить на месте. 6 июня также будут доступны тренировки с инструктором на спорткарах из автопарка автодрома: Toyota GR86, Toyota Supra, а также на новинке автопарка BMW M3.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Следующие трек-дни состоятся 20 июня и 25 июля 2026 г. На канале «Сириус Автодрома» в Дзен выложен специальный репортаж о трек-днях, с которым рекомендуют ознакомиться всем, кто ещё не пробовал свои силы на гоночных трассах.

Материалы по теме
Историческая авария Цареградцев — Давидянц и ещё 6 ярчайших событий второго этапа RDS GP
Рейтинг
Историческая авария Цареградцев — Давидянц и ещё 6 ярчайших событий второго этапа RDS GP
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android