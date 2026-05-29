ФИА запретила использование активной аэродинамики на Гран-при Монако Формулы-1 — 2026

Международная автомобильная федерация (ФИА) запретила использование активной аэродинамики на предстоящем Гран-при Монако Формулы-1, о чём сообщили в The Race.

«Гонщики Формулы-1 не будут использовать активную аэродинамику в течение уикенда в Монако, поскольку ФИА приняла решение, что в этом уикенде не будет зон использования режима прямой. В рамках пакета правил 2026 года автомобили оснащены активными передними и задними антикрыльями как средством снижения лобового сопротивления на прямых.

Гонщики переключают свои антикрылья в плоское положение в специально отведённых ФИА зонах режима прямой, затем створки возвращаются в нормальное поднятое положение в поворотах для максимальной прижимной силы. Но с появлением первой карты трассы на Гран-при Монако выяснилось, что зон режима прямой не будет вовсе.

Как стало известно, решение ФИА не включать режимы прямой в Монако является результатом того, что трасса не имеет зон, соответствующих критериям, применяемым на всех трассах. В первую очередь, позиция руководящего органа заключается в том, что режимы прямой следует использовать только в местах, где автомобили не работают на пределе сцепления шин. Это касается не только боковых нагрузок при прохождении поворотов, но и зон тяги и торможения — где активация и деактивация режима прямой может повлиять на устойчивость автомобиля.

В Монако много зон, где тяга и торможение имеют решающее значение, что существенно повлияло на решение об отмене режима прямой. Однако есть и другие соображения, которые привели к отказу от активной аэродинамики в Монако. ФИА решила, что каждая зона должна длиться более трёх секунд. Это помогает избежать кратковременного использования, которое может излишне увеличить нагрузку на гонщика, не принося никакой пользы с точки зрения производительности или топливной эффективности. Также важно, чтобы любой выбранный режим прямой оставался безопасным в любых условиях — то есть не только на кругах квалификации с малым количеством топлива, но и в конце гоночных отрезков, когда сцепление шин падает. Приоритетом здесь является безопасное управление автомобилями», — говорится в статье.