Валттери Боттас ответил, над чем преимущественно работают в «Кадиллаке» в дебютном сезоне

36-летний финский гонщик, девятикратный победитель Гран-при Формулы-1 Валттери Боттас, выступающий за команду «Кадиллак», рассказал о том, над чем работают в американской команде.

«Наш приоритет? Производительность. Как с механической точки зрения, так и с аэродинамической, мы должны улучшаться и находить новые детали, но новые элементы приходят практически на каждую гонку, и это хорошо», — приводит слова Боттаса издание RacingNews365.

Сезон-2026 является дебютным для американского производителя в «Королевских гонках». «Кадиллак» использует двигатели «Феррари», которая перед появлением коллектива в серии предоставляла им свои прошлые машины для испытаний.

На данный момент у «Кадиллака» ноль очков.

