Авто Новости

«Ред Булл» в четвёртый раз завоевал титул в симрейсинге Ф-1. Пилот «Альпин» — чемпион

В медиатехнологическом центре Формулы-1 в Биггин-Хилле, Англия, на виртуальной трассе «Яс Марина» завершился очередной сезон чемпионата по симрейсингу.

Виртуальный Кубок конструкторов в четвёртый раз завоевала команда «Ред Булл» (227 очков), состоящая из четырёх гонщиков. Австрийский коллектив также получил $ 750 тыс. призовых. Второе место в командном зачёте завоевала «Альпин» (224 балла), пилот которой Отис Лоуренс стал чемпионом в личном зачёте. Третья — «Феррари» (220 очков), а её гонщик Исмаэль Фасси второй в личном зачёте.

В общей сложности участвовало девять команд, которые соревновались на 12 этапах на четырёх живых мероприятиях. Первое прошло в Бирмингеме, а остальные три — в Биггин-Хилле.

«Мы вступили в сезон действующими чемпионами, рискуя всё потерять. Команда в восторге от того, что не только защитила титул, но и снова вошла в историю как первый коллектив, который два года подряд стал чемпионом среди команд», — приводит слова руководителя киберспортивного направления «Ред Булл» Моргана Эшёрста издание RacingNews365.

