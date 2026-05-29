«Могу заверить категорически». В «Кадиллаке» отреагировали на слухи об увольнении Боттаса

Руководитель команды Формулы-1 «Кадиллак» Грэм Лоудон высказался о слухах про возможную замену Валттери Боттаса в течение сезона-2026.

«Нет никаких оснований, нет ни капли правды ни в одном из слухов. Я могу заявить это категорически. Во-первых, скажу предельно ясно: фактически они совершенно неверны. Во-вторых, если посмотреть на работу, которую делают оба гонщика, они делают гораздо больше, чем приходится делать гонщикам в некоторых других командах, потому что мы строим команду, одновременно участвуя в гонках, и это очень необычная и сложная задача.

Так что, при всём уважении, внешний мир не знает, что мы просим делать этих гонщиков — ни от сессии к сессии, ни от гонки к гонке, а также что мы просим их делать в плане развития машины. Ясно, что мы пытаемся добавить машине больше темпа, хотя должен сказать, что похожие слухи ещё до того, как мы начали гоняться, предполагали, что нам будет трудно уложиться в 107% от времени квалификации. В Монреале мы снова не уложились в этот лимит в спринтерской квалификации из-за нескольких долей процента, так что в слухах нет ни капли правды, но нет и логики в том, что кто-либо говорит.

Кроме того, что касается слухов, и, честно говоря, я не читал их все, но те несколько, которые я прочитал, похоже, даже не учитывают некоторые абсолютные базовые правила Формулы-1. Некоторые из них предполагают, что мы поставим Колтона [Херту] на замену Валттери в ближайших гонках или что-то в этом роде, но у Колтона недостаточно очков суперлицензии, и в некоторой степени это, вероятно, говорит всё о качестве некоторых слухов.

Я предпочитаю не зацикливаться на указании на очевидное. Думаю, болельщики видят всё это насквозь. У Колтона есть программа, по которой он работает; у Чеко есть своя программа с нами, по которой он работает, и у Валттери то же самое, и все они вносят свой вклад в то, что мы пытаемся сделать, создавая команду «Кадиллак». Но очень важно предельно ясно дать понять, что нет абсолютно ни крупицы правды или доказательств ни в одном из слухов, предполагающих, что место Валттери под угрозой или что Чеко может перейти в другую команду», — приводит слова Лоудона RacingNews365.