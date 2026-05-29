Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен заявил, что рассматривает возможность участия в «24 часах Дейтоны»

Макс Ферстаппен заявил, что рассматривает возможность участия в «24 часах Дейтоны»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказал своё желание принять участие в «24 часах Дейтоны».

«Интересует ли меня что-то из гонок GT за пределами «Нордшляйфе»? В целом нет. Но есть «24 часа Дейтоны». Если бы я захотел это сделать, мне пришлось бы скорректировать всю свою тренировочную программу. Обычно я начинаю готовиться к новому сезону в январе. Тогда мне пришлось бы скорректировать план. И мне, в первую очередь, также придётся обсудить это с семьёй.

Пока это идея, но не конкретная. У меня ещё много времени, чтобы подумать об этом. Но я бы очень хотел это сделать. И снова на GT3, я думаю, а не в самом быстром классе GTP. А если «24 часа Нюрбургринга» в следующем году снова выпадут на выходные, свободные от Формулы-1, я бы хотел снова принять участие», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

