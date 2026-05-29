«Больница стала автодромом Ф-1». Пилот рассказал об эвакуации Шумахера с гор после падения

Янник Дайнез, являвшийся пилотом спасательного вертолёта, на котором доставили в больницу семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера 29 декабря 2013 года после падения во французских Альпах на горнолыжном курорте Мерибель, рассказал детали того рокового дня.

«Спасатель запрыгнул в вертолёт вместе с врачом и сказал мне: «Мы летим к Шумахеру!» Сначала я подумал, что он шутит. Но когда командир приказал снять микрофоны и GoPro и запретил журналистам лететь с нами, я понял, что это правда. Давление? Подсознательно оно ощущалось, потому что я знал: люди его боготворят. Однако для меня он был просто ещё одним человеком с тяжёлыми травмами.

Мы закрепили Шумахера в вакуумном матрасе, после чего перенесли его в вертолёт для полёта в больницу Гренобля. 25‑минутный перелёт прошёл почти в полной тишине, а о тяжести его травм мы не догадывались.

То, что я увидел у больницы спустя несколько дней, как доставил очередного человека, шокировало меня. Повсюду были автобусы, красные флаги и толпы людей — территория больницы превратилась в настоящий автодром Формулы‑1. Это было невероятно», — приводит слова Дайнеза издание L'Équipe.