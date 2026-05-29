Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Больница стала автодромом Ф-1». Пилот рассказал об эвакуации Шумахера с гор после падения

«Больница стала автодромом Ф-1». Пилот рассказал об эвакуации Шумахера с гор после падения
Комментарии

Янник Дайнез, являвшийся пилотом спасательного вертолёта, на котором доставили в больницу семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера 29 декабря 2013 года после падения во французских Альпах на горнолыжном курорте Мерибель, рассказал детали того рокового дня.

«Спасатель запрыгнул в вертолёт вместе с врачом и сказал мне: «Мы летим к Шумахеру!» Сначала я подумал, что он шутит. Но когда командир приказал снять микрофоны и GoPro и запретил журналистам лететь с нами, я понял, что это правда. Давление? Подсознательно оно ощущалось, потому что я знал: люди его боготворят. Однако для меня он был просто ещё одним человеком с тяжёлыми травмами.

Мы закрепили Шумахера в вакуумном матрасе, после чего перенесли его в вертолёт для полёта в больницу Гренобля. 25‑минутный перелёт прошёл почти в полной тишине, а о тяжести его травм мы не догадывались.

То, что я увидел у больницы спустя несколько дней, как доставил очередного человека, шокировало меня. Повсюду были автобусы, красные флаги и толпы людей — территория больницы превратилась в настоящий автодром Формулы‑1. Это было невероятно», — приводит слова Дайнеза издание L'Équipe.

Материалы по теме
Резкий прорыв в состоянии Михаэля Шумахера? Что не так с громкой новостью
Резкий прорыв в состоянии Михаэля Шумахера? Что не так с громкой новостью
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android