Дебютант Isle of Man TT погиб во время квалификации

Британский мотогонщик Дэниел Ингэм погиб после аварии во время квалификации легендарной гонки Isle of Man TT. Трагедия произошла на участке Doran’s Bend во время первого круга третьей квалификационной сессии, сообщает пресс-служба серии.

33-летний Ингэм дебютировал на Isle of Man TT в этом году, однако у него был большой опыт выступлений на трассе Mountain Course. В 2024 году он выиграл гонку Senior Manx Grand Prix — одного из главных турниров-предшественников TT.

Организаторы соревнований подтвердили гибель гонщика и выразили соболезнования его семье.

Смерть Ингэма стала первой фатальной аварией на Isle of Man TT за последние два года. Последний смертельный инцидент произошёл в 2024 году, когда погиб Луис О’Риган.