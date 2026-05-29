Эванс удержал лидерство на Ралли Японии WRC, «Тойота» заняла весь топ-4
Лидер чемпионата мира по ралли (WRC) Эльфин Эванс сохранил первое место по итогам пятницы на Ралли Японии. Пилот «Тойоты» воспользовался выгодной стартовой позицией и завершил день с преимуществом в 15,7 секунды над Оливером Сольбергом.

«Тойота» полностью доминировала на домашнем этапе WRC, заняв первые четыре позиции. Себастьен Ожье стал третьим, уступая лидеру 17,1 секунды, а Сами Паяри поднялся на четвёртую строчку.

Эванс захватил лидерство после лучшего времени на спецучастке Isegami’s Tunnel и затем уверенно контролировал гонку. Валлиец отметил, что ключевую роль сыграла стартовая позиция на более чистой трассе после дождя.

Японец Такамото Кацута столкнулся с проблемами уже на первом допе, повредив колесо после контакта с бруствером. Пилот завершил день лишь шестым, проигрывая лидеру более минуты.

Ралли Японии продолжится в субботу — участников ждёт самый длинный день этапа с 120 км спецучастков.

WRC. Сезон-2026. Ралли Японии. Общий зачёт после шести СУ:

1. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) — 1:13:07.0.
2. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +15.7.
3. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) +17.1
4. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +41.5.
5. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +58.2.
6. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) +1:03.8.
7. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:16.3.
8. Хэйден Пэддон (Hyundai Shell Mobis WRT) +2:17.0.
9. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +2:40.9.
10. Алехандро Качон (Toyota GR Yaris Rally2) +3:26.6.
11. Николай Грязин (Lancia Corse HF) +3:34.9.

