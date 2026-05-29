Ди Монтедземоло — об электромобиле Luce: надеюсь, они уберут эмблему прыгающего жеребца

Бывший руководитель «Феррари» в Формуле-1 и экс-председатель компании Лука ди Монтедземоло раскритиковал первый электромобиль марки Ferrari Luce, представленный на этой неделе в Риме.

«Если бы я высказал своё мнение, это нанесло бы ущерб репутации «Феррари». Мы рискуем разрушить легенду, и мне очень жаль. Надеюсь, они хотя бы уберут эмблему прыгающего жеребца с этой машины. Это, безусловно, автомобиль, который, по крайней мере, китайцы не будут копировать», — приводит слова ди Монтедземоло издание PlanetF1.

На следующий день после премьеры электроавтомобиля акции «Феррари» упали более чем на 8% на Миланской бирже и более чем на 5% в Нью-Йорке.

Luce — первый пятиместный автомобиль и первый электромобиль в истории марки. Разработан совместно с агентством LoveFrom сэра Джонатана Айва и Марка Ньюсона, выдаёт свыше 1000 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды и имеет запас хода около 530 км. Стоимость — более $ 600 тыс., поставки клиентам начнутся в четвёртом квартале 2026 года.

