«Жалкое решение». Уиндзор — о выборе промежуточных шин «Маклареном» на старте в Канаде

Бывший менеджер команд Формулы-1 и журналист Питер Уиндзор раскритиковал решение «Макларена» стартовать на промежуточных шинах в Канаде.

«И ещё кое-что — опять эта стратегия «Макларена». Раньше мы говорили о бедняге «Феррари» и их стратегии, но теперь, думаю, можно практически навечно передать награду «Командный бардак» «Макларену», не так ли? Сказалось отсутствие Зака [Брауна], который был в Индианаполисе и наверняка говорил себе: «Стоило пропустить одну гонку — и посмотрите, вся команда развалилась». О чём они вообще думали?

Если посмотреть с другой стороны: у тебя должен быть хотя бы один гонщик, способный ехать на сликах в слегка скользких условиях и выжимать из машины максимум. Если у тебя в команде нет хотя бы одного пилота такого уровня, значит, у тебя в машине сидят не те двое. И я бы сказал, что таким гонщиком должен быть Оскар Пиастри, потому что Ландо [Норрис], надо полагать, был бы немного осторожнее на мокрой трассе. Ну, то есть он очень, очень хорош на мокрых или промежуточных шинах в дождь, но если нужно ехать на сликах по мокрому — в теории ты поставил бы на Оскара.

Так что, во-первых: если они не были уверены, почему не разделили стратегии по шинам? Для начала, думаю, это трудно сделать — гонщики такие: «Я не хочу промежуточные, я не хочу слики», — и в итоге оба поехали на промежуточных. Одно дело, когда моросит и ты рискуешь, стартуя на сликах, потому что думаешь: может, подсохнет, а твой гонщик достаточно хорош, чтобы пережить первые два-три круга и потерять всего пару позиций, а затем оказаться в идеальном положении, когда все поедут за сликами.

И совсем другое дело — сказать: «Ну, сейчас дождя нет, но мы думаем, что он, возможно, будет, — поставим вам промежуточные». Это просто абсолютно… это показывает полное отсутствие веры в талант твоих гонщиков. И неудивительно, что их обоих, очевидно, просто бросили под танк. И это было решение — то ли его принял компьютер, ИИ-отдел стратегии, то ли сами гонщики настояли на промежуточных, потому что до смерти боялись, как машина поведёт себя на мокром поребрике или что-то такое, — я не знаю… Однако что-то там не в порядке, потому что это было жалкое решение», — заявил Уиндзор в видео для своего YouTube-канала.