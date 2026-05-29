«Макларен» разработает первый «полностью цикличный» болид Формулы-1

«Макларен» продолжает работу над созданием «цикличного» болида Формулы-1 — команда представила дорожную карту проекта совместно с Google и Deloitte. Об этом сообщает издание RacingNews365.

Под «цикличным» болидом подразумевается подход к производству с минимизацией отходов и повторным использованием материалов. В «Макларене» заявили, что хотят «полностью пересмотреть процессы проектирования, производства и переработки деталей ради снижения экологического воздействия».

По итогам 2025 года команда сократила общий объём отходов на 14%, а количество опасных отходов при производстве композитов — на 40% по сравнению с предыдущим годом. Также «Макларен» сохранил уровень «цикличности» шасси на отметке 22% за счёт переработанных металлов, биоматериалов и повторного использования жидкостей.

Кроме того, «Макларен» продолжает экологические проекты за пределами автоспорта. Инженеры команды разработали систему OSCAR для восстановления коралловых рифов: роботизированная технология позволяет ускорить производство специальных конструкций для выращивания кораллов со 100 тыс. до более чем миллиона в год.