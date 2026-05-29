Резервный пилот «Макларена» Леонардо Форнароли проехал 77 кругов на MCL60 в Остине

Резервный пилот «Макларена» Леонардо Форнароли провёл двухдневные тесты на автодроме Circuit of The Americas за рулём MCL60 образца 2023 года, проехав 77 кругов.

«Всегда здорово сесть за руль болида Формулы-1. Я благодарен «Макларену» за то, что они дали мне ещё одну возможность сесть за руль MCL60.

Я всё лучше осваиваюсь в машине и в команде. План заездов был лучше, чем на моих последних тестах в Сильверстоуне. Мы провели несколько тренировочных стартов, которые помогли мне отчётливее понять, что нужно делать, чтобы управлять болидом Формулы-1 во время сессии. Все участники программы DDP продолжают поддерживать меня и подталкивать к новым достижениям.

Я впервые проехал по трассе COTA. Мне очень понравилось, и я уже с нетерпением жду следующей возможности сесть за руль болида Формулы-1. А пока буду поддерживать команду на симуляторе перед Гран-при Монако», — приводит слова Форнароли пресс-служба команды.

21-летний итальянец — один из немногих гонщиков, выигравших титулы Ф-3 и Ф-2 подряд (вслед за Джорджем Расселлом, Шарлем Леклером, Оскаром Пиастри и Габриэлом Бортолето). Бывший руководитель Invicta Racing Джеймс Робинсон назвал его «скрытой жемчужиной».