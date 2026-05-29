Лоудон — о возвращении Переса: он буквально «влетел в работу» после громкого ухода

Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон высоко оценил выступления Серхио «Чеко» Переса в дебютном сезоне американской команды.

«Я искренне рад за Чеко, ведь его возвращение в спорт было довольно смелым. После громкого ухода он взял годичный перерыв и долго не появлялся в паддоке, так что ему можно простить необходимость заново вникать в определённые моменты, но он буквально сразу же «влетел в работу».

Интересно, что не он показал наш лучший результат — это сделал Валттери [Боттас], и для чемпионата это имеет огромное значение. Однако мне очень нравится гоночный энтузиазм Чеко, его любовь к чистому соперничеству.

Пару раз он выпрыгивал из машины, когда мы боролись за 16-е или 17-е место, но по его виду можно было подумать, что он сражался за подиум. Ему явно доставляет огромное удовольствие соперничать с пилотами, которых он уважает, и это фантастика», — приводит слова Лоудона издание RacingNews365.

Перес покинул «Ред Булл» в конце 2024 года и провёл год вне гонок. «Кадиллак» идёт выше «Астон Мартин» в Кубке конструкторов благодаря 13-му месту Боттаса в Китае.