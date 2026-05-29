Опытный участник «24 часов Нюрбургринга» объяснил, почему не давал советы Ферстаппену

Итальянский гонщик Габриэле Пьяна, выступавший в недавней 12-часовой гонке на подмосковной трассе Moscow Raceway, поделился впечатлениями от «24 часов Нюрбургринга», где его экипаж одержал победу в классе SP 9 Am. По словам Пьяны, главным событием гонки стало участие Макса Ферстаппена, привлёкшее рекордное количество зрителей.

«Если говорить о специфике гонки именно этого года — главное, что приехал Ферстаппен. Конечно, это привлекло больше внимания, зрителей было больше, чем когда-либо: все билеты распроданы, всё забито под завязку. Когда едешь по трассе, где собрались 350-400 тыс. человек, эффект сумасшествия гораздо сильнее, потому что люди повсюду.

Мне посчастливилось пообщаться и с Ферстаппеном. Дело в том, что Макс ехал за Winward Racing, а Winward Racing — это та же команда, с которой я выступаю в Европе вместе с Ринатом [Салиховым]. В общем, я там со всеми дружу, и пару раз мне довелось поговорить с Максом, быть на связи, обсудить машины и так далее. Он классный парень, кстати. Если бы ты не знал, что он четырёхкратный чемпион мира, то и не догадался бы — общаешься с ним, как с любым другим человеком в паддоке.

Давал ли я Максу какие-то советы по пилотажу? Нет-нет-нет, он и так знал всё, что ему нужно было знать», — рассказал Пьяна в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Дубовскому.

