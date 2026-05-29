Итальянский пилот рассказал, в чём гонки в России профессиональнее, чем в Европе

Победитель «24 часов Нюрбургринга» в классе SP 9 Am итальянский пилот Габриэле Пьяна, выступивший в 12-часовой гонке на Moscow Raceway, заявил, что по ряду аспектов организация соревнований в России превосходит европейскую.

«Забавно, однако в некоторых аспектах в России всё гораздо профессиональнее и строже, чем в Европе. Например, я как-то во время своего перерыва ел печенье и случайно заступил за линию на пит-лейн, так ко мне сразу подошли и сказали: «Эту линию пересекать нельзя». Очень всё строго, а в Европе со мной такого никогда не было. Например, медицинский осмотр каждое утро — для меня это что-то непривычное. Так что уровень организации, уровень телетрансляции — всё на высоте.

Единственное, чего бы мне хотелось, повторюсь, чтобы машин было втрое больше. Тогда это был бы полноценный, по-настоящему крупный чемпионат. Надеюсь, организаторы и команды смогут как-то развить. Сейчас даже BoP берут из Европы, так что все машины очень близки друг к другу. Так что у меня нет претензий — всё прекрасно организовано, всё чётко, всё очень профессионально. Все относятся к этому максимально серьёзно, как и должно быть. Здесь приятно находиться», — рассказал Пьяна в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Дубовским.