Ньюи пожертвовал около $ 13 500 тренеру гонщиков Ф-1, которому требуется пересадка почки

Руководитель команды «Астон Мартин» и легендарный технический специалист Формулы-1 Эдриан Ньюи перевёл £ 10 000 (около $ 13 500) на лечение Роба Уилсона — известного тренера гонщиков, который нуждается в пересадке почки. Об этом сообщает издание PlanetF1.

По информации источника, Ньюи, который дружит с Уилсоном, перевёл средства на сбор, организованный на платформе GoFundMe. На момент написания новости удалось собрать £ 162 621 из необходимых £ 185 000 (около $ 250 000).

Помимо Ньюи, пожертвования сделали и другие известные фигуры в мире автоспорта. Действующий пилот «Кадиллака» Валттери Боттас перевёл £ 5000 (около $ 6750), его партнёр по команде Серхио Перес — £ 4298 (около $ 5803). Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун пожертвовал £ 7500 (около $ 10 125), а бывший руководитель «Ауди» Джонатан Уитли — £ 950 (около $ 1283).

Также в списке донаторов значатся гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл, эксперт Sky F1 и экс-пилот Ф-1 Карун Чандхок, бывший пилот «Джордана» и HRT Нараин Картикеян, экс-гонщик «Макларена» Марк Бланделл и многие другие.

«Роб Уилсон — живая легенда автоспорта и тренер гонщиков. Некоторые из вас знают, что у Роба уже почти два года почечная недостаточность и он ждёт спасительной трансплантации почки. Роб провёл свою жизнь, помогая другим в их начинаниях, и всегда первым протягивал руку помощи, давал советы, ничего не ожидая взамен. Этот сбор буквально спасёт Робу жизнь», — говорится в описании сбора на GoFundMe.

Организаторы отмечают, что произошло «маленькое чудо» — живой донор согласился отдать Уилсону свою почку. Им оказался доктор Жорж Кейе, который управляет одной из лучших частных клиник Лондона. Средства пойдут на покрытие расходов, связанных с наймом временного сотрудника для его клиники на время долгого восстановления донора после операции, а также на поддержку самого Уилсона в период реабилитации.