Итальянский гонщик прокомментировал сход Макса Ферстаппена на «24 часах Нюрбургринга»

Итальянский гонщик Габриэле Пьяна, одержавший победу в классе SP 9 Am на «24 часах Нюрбургринга», поделился информацией о причине схода экипажа четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена. По словам Пьяны, нидерландец не смог завершить гонку из-за поломки, которая произошла не по вине пилотов.

«Жаль, что их экипажу не удалось полностью проехать гонку. У меня есть кое-какая информация о причине поломки — или о том, что считают её причиной, — но поделиться ей я, конечно, не могу. Это была просто техническая неисправность, ничего не произошло по ходу гонки, контакта не было. Просто отказал приводной вал. Такое иногда случается, и предотвратить это они никак не могли, ничего нельзя было сделать», — рассказал Пьяна в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Дубовскому.