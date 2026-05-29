«Мерседес» вышел из переговоров о покупке доли в «Альпин» — BBC Sport

«Мерседес» вышел из переговоров о покупке доли в «Альпин» — BBC Sport
Немецкий автоконцерн «Мерседес» и его руководитель Тото Вольф прекратили переговоры о приобретении миноритарной доли в команде «Альпин», поскольку компанию не устроила цена, запрошенная инвестиционной группой Otro Capital.

Как сообщает BBC Sport со ссылкой на инсайдеров, Otro Capital требовала $ 720 млн за свою долю, что оценивает всю команду в $ 3 млрд. При этом сама Otro Capital заплатила € 200 млн за свой пакет акций в июне 2023 года.

По данным источника, «Мерседес» считает справедливой оценку для «Альпин» в районе $ 2,2-2,4 млрд, исходя из стандартного метода оценки убыточных компаний, который основывается на мультипликаторе выручки. Для сравнения: недавние сделки оценили «Мерседес» в £ 4,6 млрд (около $ 6,2 млрд), а чемпионов мира «Макларен» — в £ 3,5 млрд (около $ 4,7 млрд). Обе эти команды прибыльны и значительно успешнее «Альпин», которая занимает пятое место в Кубке конструкторов после пяти гонок сезона-2026, а по итогам 2025 года была последней.

Источник в «Рено» подтвердил BBC, что обсуждения прекращены. В «Мерседесе» и сам Вольф от комментариев отказались.

