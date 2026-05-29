Джеймс Ваулз: спросите Албона и Сайнса, они хотят быть частью «Уильямса»
Руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз заявил, что не беспокоится о возможном уходе пилотов Алекса Албона и Карлоса Сайнса, несмотря на низкие результаты команды в Кубке конструкторов в сравнении с прошлым годом. По словам Ваулза, гонщики хотят быть частью этого проекта.

«Поговорите с Алексом, поговорите с Карлосом — они хотят быть частью этого пути. Прежде всего для меня и для моего совета директоров — я имею в виду не гонщиков — крайне важно показать, что мы уже не тот «Уильямс», что раньше. Прежняя команда застряла бы в хвосте.

Я хочу доказать, что у нас есть возможность бороться за лидирующие позиции и быстро прибавлять, именно этим мы сейчас и занимаемся. Поддержка совета директоров важна, потому что она подтверждает: все системы и основы, которые мы выстроили, по-прежнему работают как надо. То же самое с гонщиками — они здесь не для того, чтобы просто попасть в Q3, а чтобы убедиться, что за нами стоят ресурсы, способные устранять и исправлять возникающие проблемы. Думаю, это ключевой момент.

Мы движемся в верном направлении, но пока сделали недостаточно. Что касается «глупого сезона» — повторюсь: поговорите с Алексом, поговорите с Карлосом. Они хотят участвовать в этом путешествии. Моя задача — сделать так, чтобы они действительно этого хотели», — приводит слова Ваулза издание Motorsport.

