Заместитель руководителя «Мерседеса» прокомментировал сход Расселла на Гран-при Канады

Комментарии

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд прокомментировал сход пилота Джорджа Расселла на Гран-при Канады. По словам представителя немецкой команды, британец не был виноват в том, что не смог завершить гонку.

«Это всегда странное чувство, когда одна машина выигрывает гонку, а другая сходит не по вине пилота. Очень трудно по-настоящему радоваться, когда понимаешь, что упустили возможные 18 или даже 25 очков для Джорджа и потенциальный дубль команды. Так что, конечно, вины Джорджа тут нет вообще. Он провёл блестящий уикенд и, думаю, вполне заслуживал победы в Гран-при после двух поулов и победы в спринте.

Но внезапно произошёл отказ воздушной системы на машине при входе в восьмой поворот, и это затем вызвало ещё и довольно серьёзные повреждения. Машину удалось вернуть, мы смогли извлечь модуль, однако для этого потребовались довольно необычные меры безопасности. Теперь его нужно отправить обратно в Великобританию. Пройдёт несколько месяцев, прежде чем оборудование вернётся к нам и мы сможем детально разобраться, что именно пошло не так и как предотвратить повторение подобного на других модулях в будущем», — рассказал Лорд в шоу Nu Silver Arrows на YouTube.

