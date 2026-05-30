Крофт: Саудовская Аравия добивается возвращения Гран-при в календарь Ф-1 в 2026 году
Комментатор Sky F1 Дэвид Крофт заявил, что организаторы Гран-при Саудовской Аравии активно добиваются восстановления гонки в календаре Формулы-1 в 2026 году, несмотря на кризис на Ближнем Востоке.

«Кстати, я столкнулся в паддоке с кем-то из Саудовской Аравии, кто тесно связан с Гран-при. Есть желание провести гонку в Джидде в этом году, возможно, между Баку и Сингапуром. Там есть недельная пауза, так что её можно превратить в три уикенда подряд.

Очевидно, им нужно принять решение в ближайшее время. Бахрейн тоже может быть вариантом, в зависимости от ситуации в этой части мира. Но не удивляйтесь, если мы поедем в Джидду между Баку и Сингапуром», — приводит слова Крофта издание RacingNews365.

По информации издания, Формула-1 изучает возможность проведения этапа в октябре (со 2 по 4 октября), что создаст новую серию из трёх гонок. С точки зрения ФИА, предпочтительным вариантом считается Бахрейн, поскольку грузы всё ещё находятся в стране. Однако саудовские официальные лица активно лоббируют восстановление именно их гонки.

Ситуация с возможным возвращением любого из этих этапов в календарь сильно зависит от текущего кризиса в регионе. Решение о том, сможет ли Бахрейн или Саудовская Аравия вернуться в расписание, должно быть принято в ближайшее время.

