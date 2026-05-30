Леклер: в Монако больше шансов для «Феррари» побороться за поул в этом сезоне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что предстоящий Гран-при Монако может стать лучшей возможностью для итальянской команды побороться за поул-позицию в сезоне-2026.

«Нам нужно сохранять осторожность. Думаю, «Мерседес» — очень, очень сильная команда и очень универсальная команда, независимо от того, говорим ли мы о поворотах или о прямых.

Если есть одна гонка в этом году, где, как мне кажется, у нас может быть больше шансов побороться за поул, то это Монако. И я надеюсь, что так и будет», — приводит слова Леклера портал RacingNews365.

Гран-при Монако станет первым этапом нынешнего сезона, на котором не будет использоваться активная аэродинамика. Ранее Ландо Норрис также предположил, что именно «Феррари» является фаворитом в борьбе за поул на городской трассе Монте-Карло.