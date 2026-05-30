«Если мы бы могли, то делали бы это». Норрис — о выступлениях вне Формулы-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что многие гонщики Формулы-1 с удовольствием попробовали бы себя в других гоночных сериях, однако далеко не все имеют такую возможность.

«Чем я занимался? Смотрел за Максом [Ферстаппеном]. Не у всех есть такая привилегия просто взять и поехать участвовать в подобных гонках.

Дело не в том, что остальные этого не хотят. Думаю, если бы вы спросили любого из нас, мы бы, скорее всего, тоже хотели этим заниматься. Просто не у всех есть возможность выступать в других сериях. Если бы могли, то делали бы это.

Это круто, особенно потому, что речь идёт о «Нордшляйфе» и 24-часовой гонке. Я люблю гонки на выносливость. Так что за этим было интересно наблюдать. Конечно, жаль, что для него всё так закончилось. Но такие гонки, как Ле-Ман, всегда очень крутые», — приводит слова Норриса аккаунт Nobodysecretly в социальной сети TikTok.