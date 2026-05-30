Монтойя — о Ферстаппене: зачем «Мерседесу» приглашать человека, который создаёт проблемы?

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что «Мерседесу» нет смысла приглашать четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена, учитывая прогресс Андреа Кими Антонелли и атмосферу внутри команды.

«Учитывая то, как сейчас выступает Кими, для Тото [Вольфа] не было бы никакого смысла подписывать Макса. Нет смысла менять гонщика, который выигрывает практически каждую неделю и который сейчас выглядит человеком, способным побить любые рекорды. В своём возрасте он уже добился, вероятно, большего, чем кто-либо другой.

Кроме того, он находится в отличной рабочей атмосфере вместе с Джорджем [Расселом], который прекрасно работает на команду, хорошо воспитан и уважает командные приказы.

Зачем «Мерседесу» приглашать человека, который создаёт проблемы? В Монреале Тото сказал моей жене, что Кими и Джорджем управлять непросто, но он справляется. А потом добавил: «Если бы мне пришлось управлять вашим мужем, вот тогда это действительно было бы сложно!»

Вот что такое латиноамериканский дух. У Макса есть этот латиноамериканский темперамент: он просто хочет всегда выкладываться на максимум. Именно это делает его великим. Но если ты уже столько вложил в такого парня, как Антонелли, зачем тогда приглашать в команду такого человека, как Макс Ферстаппен?» — приводит слова Монтойи издание FormulaPassion.