«Вы уже величайшие». Льюис Хэмилтон поддержал «Арсенал» перед финалом Лиги чемпионов

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон обратился со словами поддержки к футболистам «Арсенала» перед финалом Лиги чемпионов. Лондонцы сыграют сегодня, 30 мая, против «ПСЖ» на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это для команды. Для «Арсенала», моей команды. Я очень горжусь вами, ребята. Огромное спасибо за всё, что вы делаете. Продолжайте двигаться вперёд. Продолжайте верить в себя. Я рядом с вами. Я буду смотреть этот финал. Так что просто выходите на поле и получайте удовольствие. Вы уже величайшие», — сказал Хэмилтон в видео для социальных сетей команды.

Ранее «Арсенал» досрочно стал чемпионом английской Премьер-лиги, опередив «Манчестер Сити».

Главный матч сезона! «ПСЖ» и «Арсенал» — в финале Лиги чемпионов! LIVE
