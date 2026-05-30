«Вы уже величайшие». Льюис Хэмилтон поддержал «Арсенал» перед финалом Лиги чемпионов

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон обратился со словами поддержки к футболистам «Арсенала» перед финалом Лиги чемпионов. Лондонцы сыграют сегодня, 30 мая, против «ПСЖ» на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

«Это для команды. Для «Арсенала», моей команды. Я очень горжусь вами, ребята. Огромное спасибо за всё, что вы делаете. Продолжайте двигаться вперёд. Продолжайте верить в себя. Я рядом с вами. Я буду смотреть этот финал. Так что просто выходите на поле и получайте удовольствие. Вы уже величайшие», — сказал Хэмилтон в видео для социальных сетей команды.

Ранее «Арсенал» досрочно стал чемпионом английской Премьер-лиги, опередив «Манчестер Сити».