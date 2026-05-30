Петров: Расселл просто проворонил атаку Антонелли
Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров подробно рассмотрел борьбу пилотов Мерседеса Кими Антонелли и Джорджа Расселла во время Гран-при Канады.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт
23 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
28:50.951
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.272
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.843

«Зацепил момент борьбы Расселла и Антонелли в первом повороте спринта. Антонелли в этот момент уже находился почти параллельно с машиной оппонента — ещё немного, и Кими имел бы полное право оставаться в этой части поворота снаружи. Но Джордж чётко дал понять, что не позволит напарнику обгонять себя — Расселл нарочно выдавил Антонелли, а Кими молодец, что принял решение уйти в сторону.

Джордж запросто мог пройти поворот быстрее и «глубже», но осознанно убрал ногу с тормоза, чтобы прокатиться наружу и выдавить Антонелли. Не исключаю, что, если бы дело дошло до серьёзного контакта, Расселл понёс бы наказание. Да, по нынешним гайдлайнам Джордж имел право не оставлять место, однако судьи разбирают не только положение машин на трассе, но также могут запросить телеметрию. А по ней к Расселлу возникли бы вопросы. Мне кажется, в этом эпизоде Расселл просто проворонил атаку Антонелли. В итоге повезло, что не случилось столкновения с сокомандником», — написал Петров в своей колонке на «Чемпионате».

